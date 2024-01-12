В систему ОМС в России включили новую медицинскую услугу

«Ведомости»: в базовую программу ОМС включили консультацию психолога

12 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Консультация психологов будет доступна беременным женщинам и ветеранам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России в 2024 году программа обязательного медицинского страхования (ОМС) будет включать консультации психологов. Ими смогут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны. Об этом говорится в программе правительства по госгарантиям бесплатного оказания медицинской помощи на период 2024—2026 годов. «Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в России с 2024 г. будет включать консультации медицинских психологов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на программу. Отмечается, что по направлению врача к специалистам смогут обратиться пациенты, состоящие на диспансерном учете. Также этой возможностью смогут воспользоваться женщины в период беременности, после родов и ветераны боевых действий. По приказу Минздрава, диспансерное наблюдение будет устанавливаться за пациентами при выявлении у них ВИЧ, хронических вирусных гепатитов В и С, сердечной недостаточности, болезни Крона, новообразований и других заболеваний. Ранее правительство России утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на период 2024—2026 годов. Отмечается, что в 2024 году финансирование программы увеличится за счет средств ОМС. Это приведет к доступности лечения для граждан России и к повышению качества медуслуг. Кроме того, педиатр, эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов добавил, что в нынешнем году планируется введение отдельного тарифа системы ОМС, который позволит пройти медосмотр на работе. По его словам, организация будет заключать договор с расположенным рядом медицинским учреждением. При этом организации не придется платить, потому что она уже осуществила это, отправив деньги в Фонд ОМС, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в 2024 году программа обязательного медицинского страхования (ОМС) будет включать консультации психологов. Ими смогут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны. Об этом говорится в программе правительства по госгарантиям бесплатного оказания медицинской помощи на период 2024—2026 годов. «Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в России с 2024 г. будет включать консультации медицинских психологов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на программу. Отмечается, что по направлению врача к специалистам смогут обратиться пациенты, состоящие на диспансерном учете. Также этой возможностью смогут воспользоваться женщины в период беременности, после родов и ветераны боевых действий. По приказу Минздрава, диспансерное наблюдение будет устанавливаться за пациентами при выявлении у них ВИЧ, хронических вирусных гепатитов В и С, сердечной недостаточности, болезни Крона, новообразований и других заболеваний. Ранее правительство России утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на период 2024—2026 годов. Отмечается, что в 2024 году финансирование программы увеличится за счет средств ОМС. Это приведет к доступности лечения для граждан России и к повышению качества медуслуг. Кроме того, педиатр, эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов добавил, что в нынешнем году планируется введение отдельного тарифа системы ОМС, который позволит пройти медосмотр на работе. По его словам, организация будет заключать договор с расположенным рядом медицинским учреждением. При этом организации не придется платить, потому что она уже осуществила это, отправив деньги в Фонд ОМС, передает телеканал 360.