В Госдуме предложили включить в ОМС программу восстановления после родов

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» предложила включить в ОМС (Полис обязательного медицинского страхования) программу восстановления молодых мам после родов. Об этом сообщила Татьяна Буцкая.
«Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! <…> Программу восстановления после родов — ввести в ОМС», — заявила она. Соответствующий пост она разместила в своем
Буцкая уточнила, что в школах подготовки к родам не готовят будущую маму к послеродовому периоду. Она заявила, что женщинам, молодым мамам важно знать, как будет выглядеть жизнь после родов. Стоит подготовить их не только к заботе о ребенке, но и к бессонным ночам, перестройке гормонального фона и послеродовой депрессии.
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