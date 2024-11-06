Глава прикамского КФХ скрыл смерть тракториста в результате несчастного случая

Руководитель фермерского хозяйства в Еловском районе Пермского края вовремя не уведомил надзорный орган о смерти своего сотрудника. Соответствующая информация направлена прокуратурой в краевую Государственную инспекцию труда.
"Из прокуратуры Еловского района поступила информация о нарушениях трудового законодательства <...>, повлекших смерть тракториста-машиниста КФХ. Установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ работодатель <...> в установленный срок не уведомил о несчастном случае со смертельным исходом", — пояснили специалисты трудовой инспекции.
По факту случившегося организована проверка. Все материалы в дальнейшем будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
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