Глава прикамского КФХ скрыл смерть тракториста в результате несчастного случая

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Проверка призвана установить — было ли нарушено законодательство в сфере охраны труда
Проверка призвана установить — было ли нарушено законодательство в сфере охраны труда Фото:

Руководитель фермерского хозяйства в Еловском районе Пермского края вовремя не уведомил надзорный орган о смерти своего сотрудника. Соответствующая информация направлена прокуратурой в краевую Государственную инспекцию труда.

"Из прокуратуры Еловского района поступила информация о нарушениях трудового законодательства <...>, повлекших смерть тракториста-машиниста КФХ. Установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ работодатель <...> в установленный срок не уведомил о несчастном случае со смертельным исходом", — пояснили специалисты трудовой инспекции.

По факту случившегося организована проверка. Все материалы в дальнейшем будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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Руководитель фермерского хозяйства в Еловском районе Пермского края вовремя не уведомил надзорный орган о смерти своего сотрудника. Соответствующая информация направлена прокуратурой в краевую Государственную инспекцию труда. "Из прокуратуры Еловского района поступила информация о нарушениях трудового законодательства <...>, повлекших смерть тракториста-машиниста КФХ. Установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ работодатель <...> в установленный срок не уведомил о несчастном случае со смертельным исходом", — пояснили специалисты трудовой инспекции. По факту случившегося организована проверка. Все материалы в дальнейшем будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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