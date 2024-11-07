Челябинца демобилизовали с СВО после смерти жены

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Отец вернулся к детям с СВО после смерти жены Фото:
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Житель Челябинска был уволен с СВО и вернулся домой после смерти жены для того, чтобы двое его детей не попали в детский дом. Историю семьи рассказала уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«Мы просто не могли допустить, чтобы дети, пережившие тяжелую утрату матери, разлуку с отцом, находящиеся в ситуации, когда им нужна поддержка родного человека, оказались в детском доме. Бойца необходимо было демобилизовать», — уточнила Сударенко.

Омбудсмен пояснила, что глава семьи был мобилизован в 2022 году, а его супруга после тяжелой болезни скончалась. В семье остались двое детей, которых должны были направить в детдом, так как других родственников у них не было.

«Обращались и к командованию части, и к руководству Центрального военного округа — лично встречалась с ними в Екатеринбурге. Военные не только поддержали мою просьбу, но и предприняли все, чтобы в кратчайшие сроки вернуть военнослужащего домой», — добавила Сударенко.

Сейчас мужчина уже находится дома с детьми. Он благодарит всех неравнодушных за помощь.

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Житель Челябинска был уволен с СВО и вернулся домой после смерти жены для того, чтобы двое его детей не попали в детский дом. Историю семьи рассказала уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «Мы просто не могли допустить, чтобы дети, пережившие тяжелую утрату матери, разлуку с отцом, находящиеся в ситуации, когда им нужна поддержка родного человека, оказались в детском доме. Бойца необходимо было демобилизовать», — уточнила Сударенко. Омбудсмен пояснила, что глава семьи был мобилизован в 2022 году, а его супруга после тяжелой болезни скончалась. В семье остались двое детей, которых должны были направить в детдом, так как других родственников у них не было. «Обращались и к командованию части, и к руководству Центрального военного округа — лично встречалась с ними в Екатеринбурге. Военные не только поддержали мою просьбу, но и предприняли все, чтобы в кратчайшие сроки вернуть военнослужащего домой», — добавила Сударенко. Сейчас мужчина уже находится дома с детьми. Он благодарит всех неравнодушных за помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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