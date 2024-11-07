Глава Минпрома РФ Антон Алиханов посетит в Перми оборонные предприятия

В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В программе рабочего визита федерального чиновника заявлено посещение ряда оборонных предприятий.
«В Пермский край с рабочим визитом приехал министр промышленности России Антон Алиханов. Он посетит предприятия и встретится с губернатором», — сообщил портал «В курсе.ру».
По данным издания «Коммерсант-Пермь», Антон Алиханов пробудет в Пермском крае два дня. Он посетит «ОДК — Пермские моторы», «Протон-ПМ», «Редуктор-ПМ». Также в программе пребывания министра в регионе значатся визиты на предприятия химического комплекса и Пермский пороховой завод.
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