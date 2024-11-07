07 ноября 2024

Глава Минпрома РФ Антон Алиханов посетит в Перми оборонные предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Алиханов пробудет в Пермском крае два дня
Антон Алиханов пробудет в Пермском крае два дня Фото:

В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В программе рабочего визита федерального чиновника заявлено посещение ряда оборонных предприятий.

«В Пермский край с рабочим визитом приехал министр промышленности России Антон Алиханов. Он посетит предприятия и встретится с губернатором», — сообщил портал «В курсе.ру».

По данным издания «Коммерсант-Пермь», Антон Алиханов пробудет в Пермском крае два дня. Он посетит «ОДК — Пермские моторы», «Протон-ПМ», «Редуктор-ПМ». Также в программе пребывания министра в регионе значатся визиты на предприятия химического комплекса и Пермский пороховой завод.

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В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В программе рабочего визита федерального чиновника заявлено посещение ряда оборонных предприятий. «В Пермский край с рабочим визитом приехал министр промышленности России Антон Алиханов. Он посетит предприятия и встретится с губернатором», — сообщил портал «В курсе.ру». По данным издания «Коммерсант-Пермь», Антон Алиханов пробудет в Пермском крае два дня. Он посетит «ОДК — Пермские моторы», «Протон-ПМ», «Редуктор-ПМ». Также в программе пребывания министра в регионе значатся визиты на предприятия химического комплекса и Пермский пороховой завод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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