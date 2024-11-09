Президент Украины Владимир Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь и авиасообщение в стране. Это решение станет «безумием», сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Открытие „Борисполя“ — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — пишет издание.
Издание отмечает, что украинское правительство выражает желание возобновить авиасообщение в Киеве до завершения спецоперации. Однако в настоящее время Украина не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для обеспечения должного уровня безопасности столичного аэропорта.
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