Зеленский захотел открыть аэропорт и воздушное сообщение на Украине

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Зеленский хочет восстановить авиасообщение на Украине до окончания СВО
Зеленский хочет восстановить авиасообщение на Украине до окончания СВО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь и авиасообщение в стране. Это решение станет «безумием», сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Открытие „Борисполя“ — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — пишет издание. 

Издание отмечает, что украинское правительство выражает желание возобновить авиасообщение в Киеве до завершения спецоперации. Однако в настоящее время Украина не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для обеспечения должного уровня безопасности столичного аэропорта.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь и авиасообщение в стране. Это решение станет «безумием», сообщает украинское издание «Страна.ua». «Открытие „Борисполя“ — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — пишет издание.  Издание отмечает, что украинское правительство выражает желание возобновить авиасообщение в Киеве до завершения спецоперации. Однако в настоящее время Украина не располагает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для обеспечения должного уровня безопасности столичного аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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