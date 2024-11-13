Европейский суд заступился за Россию перед Украиной

Государственная пограничная служба Украины проиграла апелляцию в суде Евросоюза по вопросу регистрации торговой марки, которая содержала фразу, оскорбляющую российский военный корабль. Кроме того, лозунг также являлся политическим и не имел отличительных признаков.
«EUIPO (ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза) отказало в регистрации на основании того, что знак является политическим лозунгом, лишенным какой-либо различительной способности для товаров и услуг, о которых идет речь», — указывается в решении суда. Это решение подчеркивает стремление EUIPO к нейтралитету в вопросах интеллектуальной собственности и отказ от политизации торговых марок.
В 2023 году администрация украинской Госпогранслужбы подала заявку на регистрацию фразы, оскорбляющей ВМФ РФ, как торговую марку ЕС на русском и английском языках. Эта фраза стала символом конфликта Украина с Россией после того, как украинские пограничники произнесли ее на острове Змеиный (Черное море) 24 февраля 2022 года.
Регистрация была подана для различных товаров и услуг, но EUIPO отклонил заявку, поскольку счел фразу политическим лозунгом без отличительных признаков. Суд отметил, что фраза использовалась для объединения поддержки Украины и выражала политическое сообщение, что препятствует ее регистрации как торговой марки.
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