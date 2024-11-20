Минфин раскрыл, сколько выделит на индексацию страховых пенсий

Проект федерального бюджета РФ на 2025 год включает значительные расходы на индексацию страховых пенсий в размере более 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, подчеркнув, что это станет частью общих трат на выплату пенсий, которые достигнут 11 триллионов рублей рублей.
«Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 триллионов рублей, в том числе более 700 миллиардов рублей — на их индексацию», — заявили в пресс-службе Минфина, их слова передает ТАСС. В министерстве отметили, что в случае повышения уровня инфляции правительство имеет право на проведение дополнительной индексации страховых пенсий.
С начала 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на уровень предполагаемой инфляции в размере 7,3%, что позволит увеличить средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров до примерно 24 тыс. рублей.
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