Минфин раскрыл, сколько выделит на индексацию страховых пенсий

Минфин: правительство выделит 700 млрд рублей на индексацию страховых пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин выделит на увеличение пенсий 700 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе
Минфин выделит на увеличение пенсий 700 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Фото:

Проект федерального бюджета РФ на 2025 год включает значительные расходы на индексацию страховых пенсий в размере более 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, подчеркнув, что это станет частью общих трат на выплату пенсий, которые достигнут 11 триллионов рублей рублей.

«Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 триллионов рублей, в том числе более 700 миллиардов рублей — на их индексацию», — заявили в пресс-службе Минфина, их слова передает ТАСС. В министерстве отметили, что в случае повышения уровня инфляции правительство имеет право на проведение дополнительной индексации страховых пенсий.

С начала 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на уровень предполагаемой инфляции в размере 7,3%, что позволит увеличить средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров до примерно 24 тыс. рублей.

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Проект федерального бюджета РФ на 2025 год включает значительные расходы на индексацию страховых пенсий в размере более 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, подчеркнув, что это станет частью общих трат на выплату пенсий, которые достигнут 11 триллионов рублей рублей. «Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату страховых пенсий предусмотрено в 2025 году порядка 11 триллионов рублей, в том числе более 700 миллиардов рублей — на их индексацию», — заявили в пресс-службе Минфина, их слова передает ТАСС. В министерстве отметили, что в случае повышения уровня инфляции правительство имеет право на проведение дополнительной индексации страховых пенсий. С начала 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на уровень предполагаемой инфляции в размере 7,3%, что позволит увеличить средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров до примерно 24 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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