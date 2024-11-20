Жители поселка в Новгородской области размещены в ПВР после атаки БПЛА ВСУ

Жители поселка Котово Новгородской области, подвергшиеся ночной атаке украинских беспилотников, были временно размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Окуловке. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
«Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, военные уже устранили угрозу в регионе. После обследования территории спецслужбами жители смогут вернуться в свои дома.
В ответ на атаку беспилотников было проведено заседание координационного штаба по ликвидации последствий, к которому присоединились представители правоохранительных органов, члены правительства Новгородской области и районные власти. На данный момент жители поселка обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Погибших и раненых в результате атаки ВСУ нет. Пенсионеры и инвалиды размещены в Окуловской больнице.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в ночь на 20 ноября силы ПВО России уничтожили несколько беспилотников ВСУ над регионом. Тогда же он отметил, что на месте происшествия уже работают правоохранительные органы и силовые структуры.
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