Жители поселка в Новгородской области размещены в ПВР после атаки БПЛА ВСУ

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Жители поселка Котово и размещены в ПВР после ночной атаки украинских БПЛА
Жители поселка Котово и размещены в ПВР после ночной атаки украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители поселка Котово Новгородской области, подвергшиеся ночной атаке украинских беспилотников, были временно размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Окуловке. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

«Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, военные уже устранили угрозу в регионе. После обследования территории спецслужбами жители смогут вернуться в свои дома.

В ответ на атаку беспилотников было проведено заседание координационного штаба по ликвидации последствий, к которому присоединились представители правоохранительных органов, члены правительства Новгородской области и районные власти. На данный момент жители поселка обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Погибших и раненых в результате атаки ВСУ нет. Пенсионеры и инвалиды размещены в Окуловской больнице.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в ночь на 20 ноября силы ПВО России уничтожили несколько беспилотников ВСУ над регионом. Тогда же он отметил, что на месте происшествия уже работают правоохранительные органы и силовые структуры. 

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Жители поселка Котово Новгородской области, подвергшиеся ночной атаке украинских беспилотников, были временно размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Окуловке. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин. «Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, военные уже устранили угрозу в регионе. После обследования территории спецслужбами жители смогут вернуться в свои дома. В ответ на атаку беспилотников было проведено заседание координационного штаба по ликвидации последствий, к которому присоединились представители правоохранительных органов, члены правительства Новгородской области и районные власти. На данный момент жители поселка обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Погибших и раненых в результате атаки ВСУ нет. Пенсионеры и инвалиды размещены в Окуловской больнице. Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в ночь на 20 ноября силы ПВО России уничтожили несколько беспилотников ВСУ над регионом. Тогда же он отметил, что на месте происшествия уже работают правоохранительные органы и силовые структуры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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