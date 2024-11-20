Что известно о диверсанте из ФРГ, готовившем теракт в Калининграде

ФСБ России был задержан 57-летний гражданин Германии Николай Гайдук. Он подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и участии в диверсии на территории Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Что известно об инциденте и подозреваемом — в материале URA.RU.
Что произошло
В Калининградской области при пересечении границы из Польши был задержан гражданин Германии, Николай Гайдук, который, по данным ФСБ, планировал устроить теракты на объектах энергетики региона. При досмотре его автомобиля было обнаружено поллитра жидкой взрывчатки.
На допросе Гайдук признался в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) на протяжении последнего года. Ранее он встречался с Александром Жоровым, подполковником одесской полиции в отставке, который предложил ему задание на диверсии, сообщает «Лента.ру».
Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела. Возбуждено уголовное дело по статьям «теракт» и «контрабанда». Задержанный находится под стражей.
Что известно о Гайдуке
Николай Гайдук последние 32 года проживал в Германии. Его соседи по дому в Гамбурге отмечают, что он жил довольно незаметно. Во время допроса, в телефоне подозреваемого было найдено фото с канцлером Германии Олафом Шольцем. Гайдук также признался в причастности к взрыву газораспределительной станции в Калининградской области в марте 2024 года.
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