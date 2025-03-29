В России БПЛА впервые пролетел между регионами по стандартам гражданской авиации

В России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые совершил полет между регионами по нормам гражданской авиации, пролетев маршрут от города Оха в Сахалинской области до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом рассказал гендиректор компании «Аврора», которой принадлежит БПЛА, Константин Сухоребрик.
«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации, по всем правилам», — передает слова Сухоребрика ТАСС. Этот полет проведен компанией «Аврора — беспилотные авиационные системы» без специальных разрешений.
Генеральный директор компании отметил важность соблюдения всех авиационных норм и взаимодействия с авиадиспетчерами для успешного выполнения задания. «Аврора» занимается транспортировкой грузов и съемкой больших площадей с помощью дронов.
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