В России БПЛА впервые пролетел между регионами по стандартам гражданской авиации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полет БПЛА был проведен без специальных разрешений, заявил Сухоребрик
Полет БПЛА был проведен без специальных разрешений, заявил Сухоребрик Фото:

В России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые совершил полет между регионами по нормам гражданской авиации, пролетев маршрут от города Оха в Сахалинской области до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом рассказал гендиректор компании «Аврора», которой принадлежит БПЛА, Константин Сухоребрик.

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации, по всем правилам», — передает слова Сухоребрика ТАСС. Этот полет проведен компанией «Аврора — беспилотные авиационные системы» без специальных разрешений.

Генеральный директор компании отметил важность соблюдения всех авиационных норм и взаимодействия с авиадиспетчерами для успешного выполнения задания. «Аврора» занимается транспортировкой грузов и съемкой больших площадей с помощью дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые совершил полет между регионами по нормам гражданской авиации, пролетев маршрут от города Оха в Сахалинской области до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом рассказал гендиректор компании «Аврора», которой принадлежит БПЛА, Константин Сухоребрик. «Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации, по всем правилам», — передает слова Сухоребрика ТАСС. Этот полет проведен компанией «Аврора — беспилотные авиационные системы» без специальных разрешений. Генеральный директор компании отметил важность соблюдения всех авиационных норм и взаимодействия с авиадиспетчерами для успешного выполнения задания. «Аврора» занимается транспортировкой грузов и съемкой больших площадей с помощью дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...