Почти сотня домов во Владивостоке лишилась света из-за аварии

Во Владивостоке на подстанции «Голубинка» произошла авария. Более 70 жилых домов в городе остались без электроснабжения. Кроме того, более 300 домов лишились холодной воды, сообщила прокуратура Приморского края.
«В вечернее время 29 марта 2025 года на подстанции „Голубинка“ произошла авария, из-за которой отключено электроснабжение более 70 многоквартирных домов, включая улицы Суханова, Некрасовская, Толстого и Грибоедова во Владивостоке», — сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем telegram-канале. Также была прекращена подача холодной воды в более чем 300 жилых домах города.
Прокуратура Ленинского района города Владивостока начала проверку по факту произошедших событий. В ходе проверки будет оценена работа служб по содержанию и обслуживанию электрических сетей, соблюдение нормативных сроков устранения аварии, а также детально исследованы причины и условия, приведшие к такому инциденту.
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