В Европарламенте раскрыли самый логичный итог украинского конфликта

Самым логичным итогом конфликта на Украине может стать то, что России отойдут территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в НАТО. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин.
«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — считает Волгин. Его слова цитирует газета «Известия».
Нейтралитет Украины и прекращения конфликта на условиях Москвы — ключевое условие президента России Владимира Путина. В Киеве не согласны с такими требованиями. Например, в Офисе президента Владимира Зеленского выдвигают свои условия: вернуться к границам 2022 года. А в последние месяцы в Европе заговорили о возможности перемирия и введения в регион миротворцев.
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