24 декабря 2024

В Европарламенте раскрыли самый логичный итог украинского конфликта

Депутат ЕП Волгин: Украина должна уступить России территории
© Служба новостей «URA.RU»
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России могут отойти русскоговорящие территории, а Киев получит нейтральный статус, рассуждают в ЕП
России могут отойти русскоговорящие территории, а Киев получит нейтральный статус, рассуждают в ЕП Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самым логичным итогом конфликта на Украине может стать то, что России отойдут территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в НАТО. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин.

«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — считает Волгин. Его слова цитирует газета «Известия». 

Нейтралитет Украины и прекращения конфликта на условиях Москвы — ключевое условие президента России Владимира Путина. В Киеве не согласны с такими требованиями. Например, в Офисе президента Владимира Зеленского выдвигают свои условия: вернуться к границам 2022 года. А в последние месяцы в Европе заговорили о возможности перемирия и введения в регион миротворцев.

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Самым логичным итогом конфликта на Украине может стать то, что России отойдут территории с русскоязычным населением, а Киев откажется от вступления в НАТО. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин. «Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», — считает Волгин. Его слова цитирует газета «Известия».  Нейтралитет Украины и прекращения конфликта на условиях Москвы — ключевое условие президента России Владимира Путина. В Киеве не согласны с такими требованиями. Например, в Офисе президента Владимира Зеленского выдвигают свои условия: вернуться к границам 2022 года. А в последние месяцы в Европе заговорили о возможности перемирия и введения в регион миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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