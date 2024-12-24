Уехавший на СВО свердловский политтехнолог сделал подарок курганскому снайперу

Свердловский политтехнолог и ветеран СВО Платон Маматов, служащий в отряде «Ирландцы» в Курской области, подарил дрон снайперу «Болику» из Курганской области. Об этом сообщают шадринские активисты.
«Закаленный годами сражений воин из Екатеринбурга Платон Маматов подарил еще один дрон для наших бойцов. Mavic 3 получил снайпер „Болик“. Сам Платон безвылазно воюет в Курской области в составе особого отряда „Ирландцы“ и имеет богатый список пораженных целей, а также награды», — сообщается в волонтерском сообществе «Шадринск за Победу».
В 2024 году Маматов уже передавал дроны для бойцов с позывными «Консул» и «Куба». По словам шадринских активистов, он уже потратил более полумиллиона рублей на поддержу курганских бойцов на передовой.
Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники отдали губернаторские премии бойцам в зоне СВО. По данным инсайдеров агентства, руководители мэрии Притобольного округа передали 412 тысяч рублей на новогодние подарки военнослужащим.
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