Акционеры крупной золотодобывающей компании одобрили продажу бизнеса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
Polymetal продаст активы России компании из Забайкалья Фото:

Акционеры российской горнорудной компании Polymetal одобрили сделку, согласно которой активы России будут проданы золотодобывающей компании из Забайкалья «Мангазеи майнинг». Об этом сообщают в Polymetal.

«Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании „Мангазея майнинг“», — говорится на сайте компании. Отмечается, что сумма акций горнорудной компании составляет 3,69 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Polymetal продает активы РФ АО «Мангазея плюс». Горнорудная компания считается одной из крупнейших производителей серебра и золотодобытчиков в России. Из-за конфликта на Украине она попала под санкции. Это связано с тем, что она «является значительным источником дохода для российского правительства».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционеры российской горнорудной компании Polymetal одобрили сделку, согласно которой активы России будут проданы золотодобывающей компании из Забайкалья «Мангазеи майнинг». Об этом сообщают в Polymetal. «Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании „Мангазея майнинг“», — говорится на сайте компании. Отмечается, что сумма акций горнорудной компании составляет 3,69 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Polymetal продает активы РФ АО «Мангазея плюс». Горнорудная компания считается одной из крупнейших производителей серебра и золотодобытчиков в России. Из-за конфликта на Украине она попала под санкции. Это связано с тем, что она «является значительным источником дохода для российского правительства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...