Акционеры крупной золотодобывающей компании одобрили продажу бизнеса в РФ

Акционеры российской горнорудной компании Polymetal одобрили сделку, согласно которой активы России будут проданы золотодобывающей компании из Забайкалья «Мангазеи майнинг». Об этом сообщают в Polymetal.
«Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании „Мангазея майнинг“», — говорится на сайте компании. Отмечается, что сумма акций горнорудной компании составляет 3,69 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Polymetal продает активы РФ АО «Мангазея плюс». Горнорудная компания считается одной из крупнейших производителей серебра и золотодобытчиков в России. Из-за конфликта на Украине она попала под санкции. Это связано с тем, что она «является значительным источником дохода для российского правительства».
Акционеры российской горнорудной компании Polymetal одобрили сделку, согласно которой активы России будут проданы золотодобывающей компании из Забайкалья «Мангазеи майнинг». Об этом сообщают в Polymetal. «Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании „Мангазея майнинг“», — говорится на сайте компании. Отмечается, что сумма акций горнорудной компании составляет 3,69 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Polymetal продает активы РФ АО «Мангазея плюс». Горнорудная компания считается одной из крупнейших производителей серебра и золотодобытчиков в России. Из-за конфликта на Украине она попала под санкции. Это связано с тем, что она «является значительным источником дохода для российского правительства».