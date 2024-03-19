Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов.
«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество Highland Gold», — говорится в документе. Распоряжение было составлено в соответствии с Указом №520 президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах».
Ранее в российской горнорудной компании Polymetal была одобрена сделка, согласно которой активы РФ будут проданы забайкальской золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг». Суммарная стоимость акций Polymetal составляет 3,69 млрд долларов.
Президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество Highland Gold», — говорится в документе. Распоряжение было составлено в соответствии с Указом №520 президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Ранее в российской горнорудной компании Polymetal была одобрена сделка, согласно которой активы РФ будут проданы забайкальской золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг». Суммарная стоимость акций Polymetal составляет 3,69 млрд долларов.