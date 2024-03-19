Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Путин одобрил сделку о покупке всех акций золотодобывающей компании Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество Highland Gold», — говорится в документе. Распоряжение было составлено в соответствии с Указом №520 президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах».

Ранее в российской горнорудной компании Polymetal была одобрена сделка, согласно которой активы РФ будут проданы забайкальской золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг». Суммарная стоимость акций Polymetal составляет 3,69 млрд долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество Highland Gold», — говорится в документе. Распоряжение было составлено в соответствии с Указом №520 президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Ранее в российской горнорудной компании Polymetal была одобрена сделка, согласно которой активы РФ будут проданы забайкальской золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг». Суммарная стоимость акций Polymetal составляет 3,69 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...