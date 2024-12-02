Свердловчане сдали в банки миллионы рублей тоннами мелочи

Свердловчане сдали в банки 3,7 млн рублей мелочью весом в 4,6 тонны
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Пресс-подход в уральском отделении ЦБ РФ. Екатеринбург , мелочь, монеты, размен
Жители сдали 1,1 миллиона монет Фото:

Жители Свердловской области сдали в банки более 4,6 тонны мелочи на 3,7 миллиона рублей. Этот вес сопоставим с массой индийского слона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«В ходе осенней акции „Монетная неделя“ свердловчане достали из копилок и сдали в банки 1,1 миллиона монет на сумму 3,7 млн рублей. Общий вес мелочи составил 4620 килограммов», — следует из сообщения.

По словам замначальника управления наличного денежного обращения учреждения Дениса Семавина, обмен монет на бумажные деньги необходим для снабжения ими перевозчиков, касс оплаты ЖКУ и почтовых отделений. «Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот», — отметил он.

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Жители Свердловской области сдали в банки более 4,6 тонны мелочи на 3,7 миллиона рублей. Этот вес сопоставим с массой индийского слона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В ходе осенней акции „Монетная неделя“ свердловчане достали из копилок и сдали в банки 1,1 миллиона монет на сумму 3,7 млн рублей. Общий вес мелочи составил 4620 килограммов», — следует из сообщения. По словам замначальника управления наличного денежного обращения учреждения Дениса Семавина, обмен монет на бумажные деньги необходим для снабжения ими перевозчиков, касс оплаты ЖКУ и почтовых отделений. «Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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