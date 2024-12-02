Свердловчане сдали в банки миллионы рублей тоннами мелочи

Свердловчане сдали в банки 3,7 млн рублей мелочью весом в 4,6 тонны

02 декабря 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Жители сдали 1,1 миллиона монет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области сдали в банки более 4,6 тонны мелочи на 3,7 миллиона рублей. Этот вес сопоставим с массой индийского слона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В ходе осенней акции „Монетная неделя“ свердловчане достали из копилок и сдали в банки 1,1 миллиона монет на сумму 3,7 млн рублей. Общий вес мелочи составил 4620 килограммов», — следует из сообщения. По словам замначальника управления наличного денежного обращения учреждения Дениса Семавина, обмен монет на бумажные деньги необходим для снабжения ими перевозчиков, касс оплаты ЖКУ и почтовых отделений. «Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области сдали в банки более 4,6 тонны мелочи на 3,7 миллиона рублей. Этот вес сопоставим с массой индийского слона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В ходе осенней акции „Монетная неделя“ свердловчане достали из копилок и сдали в банки 1,1 миллиона монет на сумму 3,7 млн рублей. Общий вес мелочи составил 4620 килограммов», — следует из сообщения. По словам замначальника управления наличного денежного обращения учреждения Дениса Семавина, обмен монет на бумажные деньги необходим для снабжения ими перевозчиков, касс оплаты ЖКУ и почтовых отделений. «Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот», — отметил он.