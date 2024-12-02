Свердловчане сдали в банки миллионы рублей тоннами мелочи

Жители Свердловской области сдали в банки более 4,6 тонны мелочи на 3,7 миллиона рублей. Этот вес сопоставим с массой индийского слона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.
«В ходе осенней акции „Монетная неделя“ свердловчане достали из копилок и сдали в банки 1,1 миллиона монет на сумму 3,7 млн рублей. Общий вес мелочи составил 4620 килограммов», — следует из сообщения.
По словам замначальника управления наличного денежного обращения учреждения Дениса Семавина, обмен монет на бумажные деньги необходим для снабжения ими перевозчиков, касс оплаты ЖКУ и почтовых отделений. «Большая часть монет, которые выпускает Банк России, не возвращается в торговый оборот», — отметил он.
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