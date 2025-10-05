Президенты России и Таджикистана поговорили по телефону

Путин поговорил с президентом Таджикистана
Путин поговорил с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась подготовка к визиту главы российского государства в Душанбе. 

«В разговоре Владимир Путин тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения. Обсуждались вопросы подготовки предстоящего визита президента России в Таджикистан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. 

