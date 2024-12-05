Россия и Белоруссия «взорвали» классическую геополитику

Аналитик Лазоркина: Россия и Белоруссия «взорвали» геополитику

06 декабря 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Россия и Белоруссия «взорвали» геополитику, считает аналитик Ольга Лазоркина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Белоруссия созданием Союзного государства «взорвали» геополитику. Об этом в интервью URA.RU сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. «Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. Создание Союзного государства фактически „взорвало“ классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада», — отметила эксперт. По словам Лазоркиной, главная цель созданию Союзного государства сегодня понятна, как никогда. «Оно стало заслоном на пути большой геополитики. И эта цель, несомненно, достигнута», — заключила аналитик. Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 6 декабря в Минске. Также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Белоруссия созданием Союзного государства «взорвали» геополитику. Об этом в интервью URA.RU сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. «Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. Создание Союзного государства фактически „взорвало“ классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада», — отметила эксперт. По словам Лазоркиной, главная цель созданию Союзного государства сегодня понятна, как никогда. «Оно стало заслоном на пути большой геополитики. И эта цель, несомненно, достигнута», — заключила аналитик. Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 6 декабря в Минске. Также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры.