Россия и Белоруссия «взорвали» классическую геополитику

Россия и Белоруссия созданием Союзного государства «взорвали» геополитику. Об этом в интервью URA.RU сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
«Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. Создание Союзного государства фактически „взорвало“ классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада», — отметила эксперт.
По словам Лазоркиной, главная цель созданию Союзного государства сегодня понятна, как никогда. «Оно стало заслоном на пути большой геополитики. И эта цель, несомненно, достигнута», — заключила аналитик.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 6 декабря в Минске. Также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры.
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