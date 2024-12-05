05 декабря 2024

Россия и Белоруссия «взорвали» классическую геополитику

Аналитик Лазоркина: Россия и Белоруссия «взорвали» геополитику
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Россия и Белоруссия «взорвали» геополитику, считает аналитик Ольга Лазоркина Фото:

Россия и Белоруссия созданием Союзного государства «взорвали» геополитику. Об этом в интервью URA.RU сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

«Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. Создание Союзного государства фактически „взорвало“ классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада», — отметила эксперт.

По словам Лазоркиной, главная цель созданию Союзного государства сегодня понятна, как никогда. «Оно стало заслоном на пути большой геополитики. И эта цель, несомненно, достигнута», — заключила аналитик.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 6 декабря в Минске. Также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры.

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Россия и Белоруссия созданием Союзного государства «взорвали» геополитику. Об этом в интервью URA.RU сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. «Повсеместное увлечение геополитикой способствовало созданию региональных конструкций, в рамках которых судьбы стран постсоветского пространства решались запросто. Беларусь должна была сделать единственно правильный выбор и стать частью западного мира. Создание Союзного государства фактически „взорвало“ классическую геополитику, а Беларусь на многие десятилетия стала объектом пристального внимания и неутомимой критики со стороны Запада», — отметила эксперт. По словам Лазоркиной, главная цель созданию Союзного государства сегодня понятна, как никогда. «Оно стало заслоном на пути большой геополитики. И эта цель, несомненно, достигнута», — заключила аналитик. Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 6 декабря в Минске. Также президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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