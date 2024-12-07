Южная Корея готовилась к ударам по КНДР незадолго до введения военного положения

07 декабря 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Южная Корея готовилась наносить удары по КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение после того, как вооруженные силы страны рассмотрели возможность нанесения ударов по Северной Корее. Это решение было обусловлено запусками воздушных шаров с мусором с территории КНДР, сообщило агентство Ренхап. «Экс-министр обороны Ким на минувшей неделе приказал председателю Объединенного командования начальников штабов Ким Мен Су давать предупредительный огонь. И после этого наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее, если они вновь прилетят», — процитировало агентство заявление члена южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Ги Хона. По сведениями издания, указания экс-министра обороны не были исполнены благодаря действиям председателя и главы оперативного штаба. В свою очередь там подчеркнули, что не получали указаний наносить удары по местам запуска на территории КНДР. Как сообщало URA.RU ранее, президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране. Также южнокорейский лидер пообещал не объявлять его в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение после того, как вооруженные силы страны рассмотрели возможность нанесения ударов по Северной Корее. Это решение было обусловлено запусками воздушных шаров с мусором с территории КНДР, сообщило агентство Ренхап. «Экс-министр обороны Ким на минувшей неделе приказал председателю Объединенного командования начальников штабов Ким Мен Су давать предупредительный огонь. И после этого наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее, если они вновь прилетят», — процитировало агентство заявление члена южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Ги Хона. По сведениями издания, указания экс-министра обороны не были исполнены благодаря действиям председателя и главы оперативного штаба. В свою очередь там подчеркнули, что не получали указаний наносить удары по местам запуска на территории КНДР. Как сообщало URA.RU ранее, президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране. Также южнокорейский лидер пообещал не объявлять его в будущем.