Бывший чемпион UFC Тактаров раскрыл планы на оставшуюся жизнь

Бывший чемпион UFC и экс-боец ММА Олег Тактаров поделился планами на жизнь. Спортсмен признал, что не смог бы пойти в политику, потому что слишком честен.
«Когда-то обращались разные политические партии и пытались меня заполучить. <...> Но я глубоко верующий человек и совсем не умею врать. В политике без этого никуда», — сказал Тактаров в разговоре с корреспондентом Sport24.
По словам спортсмена, он является счастливым и обеспеченным человеком. Тактаров поделился, что у него есть два любимых занятия, которые приносят ему приличный доход. Однако какие именно — он не уточнил.
Олег Тактаров начал выступать в промоушене в апреле 1995 года на турнире UFC 5. В своем первом бою он победил с помощью удушающего приема. Во втором поединке его соперником был Дэн Северн. Бой остановили из-за рассечения у Тактарова, и ему засчитали поражение, хотя он хотел продолжать драться.
В июле того же года спортсмен выступил на турнире UFC 6, где в финальном поединке встретился с Дэвидом Эбботом. В этом бою представитель России одержал победу, применив удушающий прием, и таким образом стал первым россиянином, выигравшим чемпионский титул в UFC, несмотря на то что организация на тот момент не вручала постоянные чемпионские пояса. В декабре 1995 года он покинул организацию.
