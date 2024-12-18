Китайский студент отправлял на Родину российское оружие

Китайского студента, который обучается на факультете авиастроения одного из ведущих университетов Москвы, задержали за контрабанду на Родину российского и советского оружия. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Студента из Китая задержали за контрабанду военной техники — парень отправлял на Родину бронежилеты, гильзы от пуль и другую экипировку», — передает telegram-канал. В ходе обысков в общежитии, где проживает 27-летний иностранец, было обнаружено более ста предметов, произведенных в СССР и России. Против него возбуждены два уголовных дела по обвинению в контрабанде военной техники. Также студенту запрещено покидать страну.
Ранее еще одну попытку контрабанды оружия перехватили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС). Мужчина 35-ти лет из Челябинска попытался нелегально переправить оружие на территорию Белоруссии. Среди контрабанды находились пять генераторов для боевых машин УТД-20, БМП-1 и БМП-2, передает «Национальная служба новостей».
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