Российский рынок акций ускорился после начала прямой линии с Путиным

Рынок акций России ускорился на 2% в ходе торгов 12 декабря на Московской бирже. Как показывают данные торговой площадки, это произошло после начала мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».
До начала события индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 1,42%, достигнув отметок в 2443,67 и 749,01 пункта соответственно. После старта мероприятия, к 12:17 по московскому времени, индекс Мосбиржи ускорил рост до 2,02%, достигнув 2458,03 пункта, а индекс РТС также вырос на 2,02%, составив 753,42 пункта. Об этом пишет ТАСС.
Прямая линия Путина началась 19 декабря в 12:00 по московскому времени. В прямом эфире российский лидер ответит на вопросы граждан и СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, посмотреть прямой эфир также можно на странице во «ВКонтакте».
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