Вице-канцлер Германии обратился к Путину по поводу поддержки Украины

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль заверил в неизменности поддержки Украины со стороны ФРГ. Об этом он заявил во время визита в Киев.
«[Президент России Владимир] Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может поколебаться», — приводит «РБК-Украина» слова Ларса Клингбайля. Министр также отметил, что Германия по-прежнему занимает второе место в мире и первое в Европе по объемам помощи Украине. В ходе визита Клингбайль уточнил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую экономическую и военную поддержку со стороны ФРГ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что военная помощь Киеву, оказываемая Западом, приблизит политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что поставки оружия Западом Украине делают его прямым участником конфликта. Лавров отмечал, что Запад на самом деле воюет с Россией под видом поставок вооружений, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск. При этом в Москве не раз отмечали приверженность мирному урегулированию конфликта, в Европе и других западных странах продолжают заявлять о готовность продолжать поставки оружия на Украину.
