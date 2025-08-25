Друг семьи Саманты Смит раскрыл, как одно письмо растопило лед холодной войны

Письмо американской школьницы Саманты Смит советскому лидеру Юрию Андропову растопило лед холодной войны с США. Об этом сообщила директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне и друг семьи Смит, Наталья Батова.
«Поступок Саманты, это письмо, действительно пробило лед холодной войны, когда диалога межу нашими странами почти не было», — рассказала Батова РИА Новости. В начале 1980-х годов отношения между Советским Союзом и США были крайне напряженными. Период холодной войны достигал апогея: обе сверхдержавы наращивали ядерные арсеналы, а диалог между странами практически отсутствовал. В 1982 году Саманта Смит, десятилетняя школьница из штата Мэн, проявила искренний интерес к вопросам мира и безопасности.
По словам Батовой, идея написать письмо советскому лидеру Юрию Андропову возникла у Саманты после просмотра телевизионных новостей. Девочка спросила родителей, почему русские хотят войны. Родители, занятые своими делами, предложили ей самой задать этот вопрос «русским». Саманта восприняла совет буквально — и вскоре явилась к родителям с уже написанным письмом, адресованным главе Советского Союза. История получила неожиданное продолжение: Андропов не только ответил Саманте, но и пригласил ее посетить СССР. Визит Саманты Смит стал первым шагом к неформальному диалогу между двумя странами.
Батова вспоминает, что в то время работала секретарем общества дружбы СССР–США. Ее назначили сопровождать семью Смит во время поездки. Батова отмечает, что Саманта была необыкновенно открытой, честной и не по-детски смышленой девочкой, а ее улыбка располагала к себе всех окружающих. После официальных мероприятий в Москве Саманта отправилась в знаменитый детский лагерь «Артек», где быстро подружилась с советскими сверстниками, особенно с Наташей Кашириной, владевшей английским языком.
Саманта Смит и ее отец Артур погибли в авиакатастрофе 25 августа 1985 года в штате Мэн. В обеих странах продолжают чтить память Саманты. В «Артеке» ежегодно проходят мероприятия в ее честь, а в сентябре 2025 года Американский университет в Вашингтоне планирует показать фильм о жизни и подвиге школьницы.
