«Ушел на задание и не вернулся»: на СВО погиб племянник Сергея Зверева, удостоенный орденом Жукова

Племянник Сергея Зверева погиб во время задания
Сергей Зверев назвал очень болезненной утрату второго племянника
Сергей Зверев назвал очень болезненной утрату второго племянника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО погиб второй племянник артиста Сергея Зверева — Игорь. Об этом заявил сам Сергей. 

«Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — заявил Сергей в разговоре с МК.RU

Артист отметил, что он совсем недавно узнал об этой новости. По его словам, на его лице нет ни одной живой эмоции от переживаемого горя. «Мой племянник с юных лет увлекался охотой, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь был очень молод — он родился в 1996 году», — добавил Зверев. 

Сергей отмечает, что испытывал гордость за Игоря. За время службы в зоне СВО племянник был удостоен ордена Жукова.

Зимой этого года Сергей Зверев уже потерял другого племянника — Андрея, который также находился в зоне СВО и был мобилизован. Андрей погиб за несколько дней до запланированного отпуска. 

