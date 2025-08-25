«Ушел на задание и не вернулся»: на СВО погиб племянник Сергея Зверева, удостоенный орденом Жукова

В зоне СВО погиб второй племянник артиста Сергея Зверева — Игорь. Об этом заявил сам Сергей.
«Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — заявил Сергей в разговоре с МК.RU.
Артист отметил, что он совсем недавно узнал об этой новости. По его словам, на его лице нет ни одной живой эмоции от переживаемого горя. «Мой племянник с юных лет увлекался охотой, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь был очень молод — он родился в 1996 году», — добавил Зверев.
Сергей отмечает, что испытывал гордость за Игоря. За время службы в зоне СВО племянник был удостоен ордена Жукова.
Зимой этого года Сергей Зверев уже потерял другого племянника — Андрея, который также находился в зоне СВО и был мобилизован. Андрей погиб за несколько дней до запланированного отпуска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.