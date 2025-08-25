Литва проводит военные учения на границе с Беларусью

Вооруженные силы Литвы стартовали тактические учения Brave Griffin 25-II у границы с Гродненской областью Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
«С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы», — говорится в сообщении военного литовского ведомства. Целью учений является проверка способности бригады Zemaitija — от развертывания и передислокации до проверки мобильности.
В ходе учений военные подразделения и техника будут перемещаться по нескольким районам Литвы. Минобороны уточнило, что части бригады переместятся из Клайпеды в Вильнюсский регион, а передвижения военной техники и военнослужащих с оружием пройдут по территориям Швенченского, Вильнюсского, Шальчининкского, Электренского районов и по городу Вильнюсу, передает телеканал «Царьград».
Параллельно с литовскими маневрами с 6 по 30 августа в Беларуси проходят оперативно-тактические учения с участием войск ВВС и ПВО, в ходе которых отрабатываются задачи по противовоздушному прикрытию и отражению воздушных ударов. Маневры проходят в два этапа, включая боевые стрельбы на российском полигоне Алшулук, и направлены на повышение готовности белорусских войск к действиям в современных условиях.
