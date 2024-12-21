Сийярто заявил о политической мести США за дружбу Венгрии с Россией

Решение США отказать Венгрии в разрешении на операции с «Газпромбанком», который финансирует строительство АЭС «Пакш-2», является актом политической мести. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, это решение ставит под угрозу энергетическую безопасность не только Венгрии, но и других стран Центральной Европы.
«Они прекрасно понимали, какие последствия вызовет это решение для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Это очевидно. Тот факт, что они намеренно отказались предоставить исключение из санкций для „Газпромбанка“ по проекту „Пакш-2“, показывает, что это является попыткой политической мести», — подчеркнул Сийярто в интервью РИА Новости.
Министр также указал, что такие шаги США обусловлены несогласием с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии. Он отметил, что американская сторона не может смириться с тем, что венгерское правительство придерживается патриотической и суверенной политической стратегии, которая противоречит либеральному мейнстриму. Сийярто также выразил мнение, что санкции, вводимые Соединенными Штатами, целятся в ухудшение энергетических отношений между Венгрией и Россией.
Сийярто выразил обеспокоенность по поводу включения «Газпромбанка» в список санкций США, указывая на потенциальные риски для выполнения проекта строительства АЭС «Пакш-2». Он подчеркнул, что такие меры со стороны США могут осложнить финансовые операции с «Росатомом», необходимые для реализации данного проекта. В связи с этим, Венгрия активно ищет альтернативные способы финансовых расчетов, надеясь на успешное завершение работ по строительству атомной станции.
Строительство атомной электростанции «Пакш-2» осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Венгрией, заключенным 14 января 2014 года. В августе 2022 года венгерский надзорный орган выдал основную лицензию на строительство АЭС.
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