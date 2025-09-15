Название риса «басмати» поставило под угрозу сделку между ЕС и Индией

Власти Индии настаивают на том, чтобы термин «басмати» применялся только к рису, выращенным на территории страны Фото:

Переговоры между Евросоюзом и Индией по соглашению о свободной торговле могут оказаться под угрозой из-за разногласий по поводу права на эксклюзивную маркировку риса «басмати». Об этом сообщили источники в европейских структурах.

«Спор о статусе риса басмати как охраняемого продукта усиливает напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном и может осложнить стремление Нью-Дели заключить торговое соглашение с ЕС», — говорится в материале Financial Times. По данным газеты, Индия настаивает на том, чтобы маркировка «басмати» применялась только к рису, выращенному на ее территории. 

В то же время ЕС «тянет время», поскольку это может дестабилизировать отношения с Пакистаном. Сообщается, что Индия подала заявку на эксклюзивное право использования названия «басмати» в ЕС еще в 2018 году, а Пакистан — в 2023 году. Рассмотрение обращений идет параллельно, и Европейская комиссия осведомлена о деликатности ситуации. Переговоры по соглашению между Индией и ЕС продолжаются с 2007 года и были возобновлены в 2022 году, однако спор вокруг маркировки риса рискует затормозить подписание документа.

