Россиянка стала новой «Миссис Европа»

В Болгарии завершился международный конкурс красоты «Миссис Европа — 2025». Победу одержала жительница Владивостока Анастасия Белик. Об этом URA.RU сообщили организаторы конкурса.
«Титул „Миссис Европа“ второй год подряд сохраняется за Россией: победительницей 2025 года стала жительница Владивостока Анастасия Белик», — говорится в пресс-релизе. Из-за политических обстоятельств Анастасия выступала не с лентой «Россия», а с лентой «Дальний Восток». Она стала первой дальневосточницей, победившей в конкурсе такого уровня.
Анастасии Белик 31 год. Она профессиональный визажист, активно занимается благотворительностью, а также воспитывает восьмилетнего сына вместе с мужем. В 2025 году Белик уже успела завоевать титул «Миссис Владивосток», после чего стала «Первой вице-миссис Россия Европа» на национальном этапе конкурса.
Финал конкурса прошел 14 сентября 2025 года. В течение нескольких дней участницы из разных стран Европы, включая государства ЕС, Турцию, Сербию, Черногорию и Украину, боролись за главный титул. Возрастной диапазон участниц составлял от 22 до 43 лет.
