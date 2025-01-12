Генпрокуратура вернула в СКР дело экс-сенатора Савельева, обвиняемого в убийстве

Генеральная прокуратура России вернула в Следственный комитет РФ уголовное дело на дорасследование против экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в заказном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, куда обратился бывший его компаньон, предприниматель Сирин Бадрутдинов.
«Генеральная прокуратура РФ возвратила в СКР для дополнительного расследования уголовное дело по обвинению экс-компаньона бывшего сенатора Дмитрия Савельева Сирина Бадрутдинова», — говорится в сообщении. Его приводит «Коммерсант».
Бадрутдинов обвиняется в растрате 74 млн рублей. Однако свою вину он отрицает, утверждая, что средства из их общей компании с Савельевым «Спецстройсервис» выводились в интересах экс-сенатора, являвшегося основным собственником бизнеса. В ведомстве отметили, что Савельев также арестован по делу об заказном убийстве своего делового партнера.
Помимо Савельева в выводе средств из компаний также обвиняется гендиректор «Монтажтехстрой» Наиль Муртазин. В отношении него сейчас проводится проверка. Его дело было передано в центральный аппарат СКР в марте 2022 года, но до сих пор не рассматривалось.
Помощница Савельева, Ирина Кудряшова, также подлежит ответственности, но она покинула Россию после ареста. В конечном итоге, суд не нашел оснований для привлечения Бадрутдинова к ответственности.
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