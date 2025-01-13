Иск к «ЧелябГЭТ» на 287 миллионов связали с возможным обогащением

Претензии к перевозчику «ЧелябГЭТ» у правительства Челябинской области возникли в связи с возможным обогащением. Как следует из материалов суда, инцидент возник после проведенного ремонта путей.
«ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „Челябинский городской электрический транспорт“ (далее „ЧелябГЭТ“) о взыскании неосновательного обогащения, выявленного по акту», — отмечено в определении суда. Документ был подписан 1 марта 2024 года.
Средства были получены по десяти госконтрактам. Их заключали в период с августа 2022 года по октябрь 2023 года. На основании договоренностей, перевозчик капремонтом трамвайных путей. В качестве третьего лица, не заявившего требований, суд привлек к процессу Контрольно-счетную палату региона.
«Запрашиваемые сведения имеют отношение не только к деятельности учреждения, но также к деятельности иных юрлиц, должностных лиц, в том числе являющимися участниками дела», — отметил URA.RU директор компании-истца Никита Тюрин. Руководитель отказался давать пояснения, добавив, что сведения разглашаются в том объеме, который позволит реализовать процессуальные права в суде.
Областное учреждение находится в собственности министерства дорожного хозяйства области. Перевозчиком владеют челябинские власти.
При подготовке материала в декабре 2024 года URA.RU запросило также комментарий в офисе «ЧелябГЭТ». До настоящего момента ответ не поступил.
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