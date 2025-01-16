Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на треть

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на десять рублей. Скидка действует при оплате по биометрии до 30 апреля. Об этом рассказали в сервисе «Е-Карта».
«Оплатить „улыбкой“ можно на всех станциях при проходе через турникеты со специальными устройствами, считывающими параметры лица», — говорится в сообщении. Улыбнувшись датчику сканирования, стоимость проезда составит 23 рубля.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем подключить оплату по биометрии через Сбер ID.
Оплата по биометрии в подземке Екатеринбурга заработала в конце октября 2024 года. Процесс расчета и считывания лица занимает несколько секунд. О том, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться, ранее показывал корреспондент URA.RU.
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