Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на треть

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Биометрическая система оплаты в метро. Екатеринбург, турникет, вход, биометрия, метро, турникет в метро
Стоимость проезда со скидкой составляет 23 рубля Фото:

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на десять рублей. Скидка действует при оплате по биометрии до 30 апреля. Об этом рассказали в сервисе «Е-Карта».

«Оплатить „улыбкой“ можно на всех станциях при проходе через турникеты со специальными устройствами, считывающими параметры лица», — говорится в сообщении. Улыбнувшись датчику сканирования, стоимость проезда составит 23 рубля.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем подключить оплату по биометрии через Сбер ID.

Оплата по биометрии в подземке Екатеринбурга заработала в конце октября 2024 года. Процесс расчета и считывания лица занимает несколько секунд. О том, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться, ранее показывал корреспондент URA.RU.

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Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на десять рублей. Скидка действует при оплате по биометрии до 30 апреля. Об этом рассказали в сервисе «Е-Карта». «Оплатить „улыбкой“ можно на всех станциях при проходе через турникеты со специальными устройствами, считывающими параметры лица», — говорится в сообщении. Улыбнувшись датчику сканирования, стоимость проезда составит 23 рубля. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем подключить оплату по биометрии через Сбер ID. Оплата по биометрии в подземке Екатеринбурга заработала в конце октября 2024 года. Процесс расчета и считывания лица занимает несколько секунд. О том, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться, ранее показывал корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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