Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на треть

16 января 2025 в 18:29 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда со скидкой составляет 23 рубля Фото: Размик Закарян © URA.RU Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на десять рублей. Скидка действует при оплате по биометрии до 30 апреля. Об этом рассказали в сервисе «Е-Карта». «Оплатить „улыбкой“ можно на всех станциях при проходе через турникеты со специальными устройствами, считывающими параметры лица», — говорится в сообщении. Улыбнувшись датчику сканирования, стоимость проезда составит 23 рубля. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем подключить оплату по биометрии через Сбер ID. Оплата по биометрии в подземке Екатеринбурга заработала в конце октября 2024 года. Процесс расчета и считывания лица занимает несколько секунд. О том, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться, ранее показывал корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на десять рублей. Скидка действует при оплате по биометрии до 30 апреля. Об этом рассказали в сервисе «Е-Карта». «Оплатить „улыбкой“ можно на всех станциях при проходе через турникеты со специальными устройствами, считывающими параметры лица», — говорится в сообщении. Улыбнувшись датчику сканирования, стоимость проезда составит 23 рубля. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем подключить оплату по биометрии через Сбер ID. Оплата по биометрии в подземке Екатеринбурга заработала в конце октября 2024 года. Процесс расчета и считывания лица занимает несколько секунд. О том, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться, ранее показывал корреспондент URA.RU.