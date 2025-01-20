Политолог назвал две возможные страны для встречи Путина и Трампа

Политолог Межуев: Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии или ОАЭ
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Политолог считает, что страны Ближнего Востока — наиболее вероятные варианты для встречи двух лидеров
Политолог считает, что страны Ближнего Востока — наиболее вероятные варианты для встречи двух лидеров Фото:

Президент Росси Владимир Путин и новоизбранный лидер США Дональд Трамп могут провести вероятную встречу в марте в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом сообщил политолог, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев.

«Скорее всего, [президенты встретятся] в стране Ближнего Востока... Трампу все равно нужно посетить Саудовскую Аравию, он туда поедет. Поэтому эта страна или ОАЭ», — поделился Борис Межуев. Его слова передает РИА Новости. 

Говоря о дате мероприятия, эксперт назвал лишь примерный период — март-апрель. По его словам, за это время будут сделаны попытки наладить переговорный процесс. Пока стороны не имеют ясного понимания о том, какими будут договоренности, добавил Межуев.

Выбор Саудовской Аравии или ОАЭ в качестве места встречи президентов России и США обусловлен не только их стратегическим положением, но и опытом организации международных переговоров. После того как Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, эти страны выдвинулись в качестве нейтральной площадки для дипломатических встреч.

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Президент Росси Владимир Путин и новоизбранный лидер США Дональд Трамп могут провести вероятную встречу в марте в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом сообщил политолог, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев. «Скорее всего, [президенты встретятся] в стране Ближнего Востока... Трампу все равно нужно посетить Саудовскую Аравию, он туда поедет. Поэтому эта страна или ОАЭ», — поделился Борис Межуев. Его слова передает РИА Новости.  Говоря о дате мероприятия, эксперт назвал лишь примерный период — март-апрель. По его словам, за это время будут сделаны попытки наладить переговорный процесс. Пока стороны не имеют ясного понимания о том, какими будут договоренности, добавил Межуев. Выбор Саудовской Аравии или ОАЭ в качестве места встречи президентов России и США обусловлен не только их стратегическим положением, но и опытом организации международных переговоров. После того как Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, эти страны выдвинулись в качестве нейтральной площадки для дипломатических встреч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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