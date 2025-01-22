В Челябинской области появится новый оператор связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый оператор связи заработает в регионе в течение первого квартала
Новый оператор связи заработает в регионе в течение первого квартала Фото:

Госкорпорация «Росатом» заведет в Челябинскую область своего оператора связи. Сообщается, что он начнет работу уже в первом квартале.

«„Росатом“ и Промсвязьбанк запустят в шести регионах РФ, включая Челябинскую область, виртуального оператора сотовой связи „Мой оператор“. Он начнет работать в первом квартале», — рассказал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Особенностью деятельности будет модель Light MVNO, которая предполагает использование собственного бренда и обслуживание клиентов без необходимости владения собственным телекоммуникационным оборудованием. В дополнение к Челябинской области, услуги будут доступны также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях.

Запуск проекта является частью стратегии «Росатома» по созданию частных сетей LTE на своих предприятиях и развитию интернета вещей. Это позволит улучшить связь на производственных объектах, где использование личных мобильных телефонов зачастую ограничено или запрещено.

Интерес к созданию собственного оператора у «Росатома» проявлялся еще в 2022 году, однако реализация проекта была отложена из-за организационных проблем. Какое будущее видится авторам проекта, URA.RU спросил в пресс-службе «Росатома». Другой запрос направлен в офис «Моего оператора». Ответы будут опубликованы по мере поступления.

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Госкорпорация «Росатом» заведет в Челябинскую область своего оператора связи. Сообщается, что он начнет работу уже в первом квартале. «„Росатом“ и Промсвязьбанк запустят в шести регионах РФ, включая Челябинскую область, виртуального оператора сотовой связи „Мой оператор“. Он начнет работать в первом квартале», — рассказал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Особенностью деятельности будет модель Light MVNO, которая предполагает использование собственного бренда и обслуживание клиентов без необходимости владения собственным телекоммуникационным оборудованием. В дополнение к Челябинской области, услуги будут доступны также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Запуск проекта является частью стратегии «Росатома» по созданию частных сетей LTE на своих предприятиях и развитию интернета вещей. Это позволит улучшить связь на производственных объектах, где использование личных мобильных телефонов зачастую ограничено или запрещено. Интерес к созданию собственного оператора у «Росатома» проявлялся еще в 2022 году, однако реализация проекта была отложена из-за организационных проблем. Какое будущее видится авторам проекта, URA.RU спросил в пресс-службе «Росатома». Другой запрос направлен в офис «Моего оператора». Ответы будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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