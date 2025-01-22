В Челябинской области появится новый оператор связи

Госкорпорация «Росатом» заведет в Челябинскую область своего оператора связи. Сообщается, что он начнет работу уже в первом квартале.
«„Росатом“ и Промсвязьбанк запустят в шести регионах РФ, включая Челябинскую область, виртуального оператора сотовой связи „Мой оператор“. Он начнет работать в первом квартале», — рассказал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Особенностью деятельности будет модель Light MVNO, которая предполагает использование собственного бренда и обслуживание клиентов без необходимости владения собственным телекоммуникационным оборудованием. В дополнение к Челябинской области, услуги будут доступны также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях.
Запуск проекта является частью стратегии «Росатома» по созданию частных сетей LTE на своих предприятиях и развитию интернета вещей. Это позволит улучшить связь на производственных объектах, где использование личных мобильных телефонов зачастую ограничено или запрещено.
Интерес к созданию собственного оператора у «Росатома» проявлялся еще в 2022 году, однако реализация проекта была отложена из-за организационных проблем. Какое будущее видится авторам проекта, URA.RU спросил в пресс-службе «Росатома». Другой запрос направлен в офис «Моего оператора». Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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