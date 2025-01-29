Челябинку будут судить за попытку скрыть ВНЖ в Америке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинка не уведомила полицию о получении ВНЖ в Америке
Челябинка не уведомила полицию о получении ВНЖ в Америке Фото:

Жительницу Челябинска будут судить за попытку скрыть наличие вида на жительства (ВНЖ) в Америке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В июне 2024 года обвиняемая получила вид на жительство в иностранном государстве, подтверждающий право на постоянное проживание. После чего дважды длительное время находилась на территории иностранного государства. В нарушение установленного законодательством о гражданстве РФ 60-дневного срока не уведомила о данном факте территориальный отдел полиции, нарушив возложенную законодательством обязанность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство). Его рассмотрит мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Челябинска будут судить за попытку скрыть наличие вида на жительства (ВНЖ) в Америке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В июне 2024 года обвиняемая получила вид на жительство в иностранном государстве, подтверждающий право на постоянное проживание. После чего дважды длительное время находилась на территории иностранного государства. В нарушение установленного законодательством о гражданстве РФ 60-дневного срока не уведомила о данном факте территориальный отдел полиции, нарушив возложенную законодательством обязанность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство). Его рассмотрит мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...