Челябинку будут судить за попытку скрыть ВНЖ в Америке

Жительницу Челябинска будут судить за попытку скрыть наличие вида на жительства (ВНЖ) в Америке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В июне 2024 года обвиняемая получила вид на жительство в иностранном государстве, подтверждающий право на постоянное проживание. После чего дважды длительное время находилась на территории иностранного государства. В нарушение установленного законодательством о гражданстве РФ 60-дневного срока не уведомила о данном факте территориальный отдел полиции, нарушив возложенную законодательством обязанность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство). Его рассмотрит мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.
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