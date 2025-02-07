В России хотят ввести госрегистрацию электросамокатов

В России готовятся к введению системы государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий документ подготавливают в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — рассказал Артем Шейкин в беседе с ТАСС. По его словам, этот закон позволит улучшить контроль за использованием СИМ, минимизировать риски возникновения аварий и повысить уровень защиты всех участников дорожного движения.
Ранее Минтранса РФ предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. В проекте закона говорится, что 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки.
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