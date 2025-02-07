В России хотят ввести госрегистрацию электросамокатов

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В Госдуме готовится законопроект о госрегистрации электросамокатов и иных СИМ
В Госдуме готовится законопроект о госрегистрации электросамокатов и иных СИМ Фото:

В России готовятся к введению системы государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий документ подготавливают в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — рассказал Артем Шейкин в беседе с ТАСС. По его словам, этот закон позволит улучшить контроль за использованием СИМ, минимизировать риски возникновения аварий и повысить уровень защиты всех участников дорожного движения.

Ранее Минтранса РФ предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. В проекте закона говорится, что 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки.

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В России готовятся к введению системы государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий документ подготавливают в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. «В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — рассказал Артем Шейкин в беседе с ТАСС. По его словам, этот закон позволит улучшить контроль за использованием СИМ, минимизировать риски возникновения аварий и повысить уровень защиты всех участников дорожного движения. Ранее Минтранса РФ предложило ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и электровелосипеды. В проекте закона говорится, что 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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