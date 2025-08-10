Аэропорт Геленджика прекращал работать на 25 минут

Аэропорт Геленджика успел проработать всего 25 минут после ограничений перелетов на два дня
Аэропорт Геленджика успел проработать всего 25 минут после ограничений перелетов на два дня

В аэропорту Геленджика (Краснодарский край) спустя 25 минут после прибытия первого рейса были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Спустя два часа ограничительные меры были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Аэропорт Геленджик. <...> Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнили в Росавиации. Ограничения продлились два часа, а до этого аэропорт успел проработать всего 25 минут и принять один рейс.

До этого аэропорт не принимал рейсы целых два дня, ограничения были введены 8 августа. Это решение принимали для обеспечения безопасности. 

