Аэропорт Геленджика прекращал работать на 25 минут

В аэропорту Геленджика (Краснодарский край) спустя 25 минут после прибытия первого рейса были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Спустя два часа ограничительные меры были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Аэропорт Геленджик. <...> Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнили в Росавиации. Ограничения продлились два часа, а до этого аэропорт успел проработать всего 25 минут и принять один рейс.
До этого аэропорт не принимал рейсы целых два дня, ограничения были введены 8 августа. Это решение принимали для обеспечения безопасности.
