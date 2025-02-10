Погиб знаменитый воин РФ Ибрашев, который в одиночку остановил грузинскую колонну

Известный боец Тасболат Ибрашев, в одиночку остановивший колонну техники в ходе войны в Южной Осетии в 2008 году, погиб в ходе спецоперации. Как сообщают СМИ, боец стал участником СВО еще в 2023 году.
«Тасболат пал в бою 3 февраля 2025 года на харьковском направлении в Волчанске», — передает «Sputnik Южная Осетия». Боец подписал контракт с Минобороны в сентябре 2023 года и с тех пор принимал участие в боях на Украине.
В августе 2008 года мир увидел фото российского пулеметчика, который остановил колонну грузинских военных. Они направлялись в Южную Осетию. Иностранные журналисты, восхищенные мужеством Ибрашева, опубликовали статью с заголовком «Русским и 300 не надо, хватит и одного».
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