Сваха дала необычный совет, как найти свою вторую половинку

Сваха Осипова: чтобы найти достойную вторую половинку, нужно начать с себя
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам свахи, чтобы найти любимого человека, начать надо с себя
По словам свахи, чтобы найти любимого человека, начать надо с себя Фото:

Чтобы найти свою вторую половинку, необходимо начать поиски с себя и задать ряд важных вопросов о том, чего вы хотите от будущих отношений. Такой совет в День Святого Валентина дала сваха Анна Осипова.

«Надо сесть и ответить себе на простые, но очень важные вопросы: зачем мне отношения? Чего я от них хочу?... Ответы должны быть честными: главное — не врать себе и не ориентироваться на мнение социума», — сказала Осипова. Ее слова передают «Известия».

При этом сваха напомнила, что не всегда социально одобряемые решения подходят именно для вас. Только разобравшись в себе, можно направить силы в перспективное русло, добавила Осипова.

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Чтобы найти свою вторую половинку, необходимо начать поиски с себя и задать ряд важных вопросов о том, чего вы хотите от будущих отношений. Такой совет в День Святого Валентина дала сваха Анна Осипова. «Надо сесть и ответить себе на простые, но очень важные вопросы: зачем мне отношения? Чего я от них хочу?... Ответы должны быть честными: главное — не врать себе и не ориентироваться на мнение социума», — сказала Осипова. Ее слова передают «Известия». При этом сваха напомнила, что не всегда социально одобряемые решения подходят именно для вас. Только разобравшись в себе, можно направить силы в перспективное русло, добавила Осипова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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