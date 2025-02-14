Сваха дала необычный совет, как найти свою вторую половинку

Чтобы найти свою вторую половинку, необходимо начать поиски с себя и задать ряд важных вопросов о том, чего вы хотите от будущих отношений. Такой совет в День Святого Валентина дала сваха Анна Осипова.
«Надо сесть и ответить себе на простые, но очень важные вопросы: зачем мне отношения? Чего я от них хочу?... Ответы должны быть честными: главное — не врать себе и не ориентироваться на мнение социума», — сказала Осипова. Ее слова передают «Известия».
При этом сваха напомнила, что не всегда социально одобряемые решения подходят именно для вас. Только разобравшись в себе, можно направить силы в перспективное русло, добавила Осипова.
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