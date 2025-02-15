Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной

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Дине Авериной сделали предложение руки и сердца
Дине Авериной сделали предложение руки и сердца Фото:

Известный российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение своей возлюбленной, серебряному призеру Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступают в паре в проекте «Ледниковый период».

«Ты сказала „Да“. Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», — написал Соловьев в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). «Я сказала „ДА“ 14.02.25», — ответила Аверина.

В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый», в котором участники встали в пару с профессиональными фигуристами. Попробовать свои силы в этом сезоне решила и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина. Перед Новым годом Дмитрий и Дина рассекретили свои отношения, выложив фото с отдыха в Дубае (ОАЭ). 

Аверина является чемпионкой мира 18 раз и десятикратной чемпионкой Европы. Соловьев, выступавший в паре с Екатериной Бобровой в танцевальных соревнованиях, помимо завоевания серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года, также получил бронзу на чемпионате мира и золото на чемпионате Европы.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной

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Известный российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение своей возлюбленной, серебряному призеру Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступают в паре в проекте «Ледниковый период». «Ты сказала „Да“. Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», — написал Соловьев в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). «Я сказала „ДА“ 14.02.25», — ответила Аверина. В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый», в котором участники встали в пару с профессиональными фигуристами. Попробовать свои силы в этом сезоне решила и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина. Перед Новым годом Дмитрий и Дина рассекретили свои отношения, выложив фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).  Аверина является чемпионкой мира 18 раз и десятикратной чемпионкой Европы. Соловьев, выступавший в паре с Екатериной Бобровой в танцевальных соревнованиях, помимо завоевания серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года, также получил бронзу на чемпионате мира и золото на чемпионате Европы. *Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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