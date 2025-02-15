Известный российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение своей возлюбленной, серебряному призеру Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступают в паре в проекте «Ледниковый период».
«Ты сказала „Да“. Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», — написал Соловьев в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). «Я сказала „ДА“ 14.02.25», — ответила Аверина.
В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый», в котором участники встали в пару с профессиональными фигуристами. Попробовать свои силы в этом сезоне решила и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина. Перед Новым годом Дмитрий и Дина рассекретили свои отношения, выложив фото с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Аверина является чемпионкой мира 18 раз и десятикратной чемпионкой Европы. Соловьев, выступавший в паре с Екатериной Бобровой в танцевальных соревнованиях, помимо завоевания серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года, также получил бронзу на чемпионате мира и золото на чемпионате Европы.
*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.