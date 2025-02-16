Мужчина, который зверски забил насмерть пенсионера с кошками, остался на свободе

Москвич Олег Г., задержанный за нападение на пенсионера Юрия Морева, был отпущен на свободу из-за отсутствия достаточных оснований для его удержания. Точная причина смерти пожилого мужчины еще не установлена.
«Экспертиза еще не установила точной причины смерти потерпевшего, поэтому оснований для задержания Олега Г. пока нет», — сообщил информированный источник изданию «Российской газете». Уточняется, что в данный момент у следствия нет достаточных доказательств для предъявления обвинений.
Соседи умершего мужчины ведут поиски его родственников. Существует вероятность, что в его квартире могли остаться домашние животные, которые теперь остались без присмотра. Прокуратура проводит проверку по факту нападения на Морева, изучая все детали инцидента.
Ранее сообщалось, что 48-летний мужчина напал на 78-летнего пенсионера, который скончался вследствие полученных травм. Инцидент произошел вечером 14 февраля, когда Морев, известный своей заботой о бездомных животных, кормил кошек во дворе своего дома. Его сосед Олег Г., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом осквернил домик для кошек. После того как пенсионер выразил свое неодобрение поступку Олега, последний начал избивать старика, в результате чего тот потерял сознание. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, прибывшие медики констатировали смерть Юрия Морева.
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