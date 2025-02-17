Пермякам рассказали, как вернуть товар без чека

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям региона, как вернуть товар при отсутствии кассового чека. Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в возврате товара.
«Потребитель вправе вернуть товар ненадлежащего качества продавцу и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества не подошедший по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации на аналогичный товар, а в случае его отсутствия потребовать у продавца возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы», — говорится на сайте ведомства.
Для подтверждения факта приобретения товара могут использоваться различные источники. Это свидетельские показания, банковские выписки, техническая документация, элементы упаковки, на которых имеются отметки, подтверждающие, что приобретение товара осуществлялось у данного продавца. Кроме того, покупку, оплаченную наличными, продавец может найти в памяти кассового аппарата.
Ранее URA.RU также сообщало о правилах торговли. Роспотребнадзор рассказал пермякам, что делать, если цена на прилавке и цена в чеке разная.
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