В Челябинскую область запретили ввозить 13 тонн роз и туй

Россельхознадзор наложил запрет на ввоз в Челябинскую область 13,6 тонны саженцев роз и туи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию доставлялась из Киргизии.
«На российско-казахстанской границе 19 февраля остановили партию саженцев, в которой было 11,2 тонны роз и 2,4 тонны туи. При проверке до Уфы выявилось несоответствие данных в фитосанитарном сертификате и перевозочных документах », — заключили URA.RU в Россельхознадзоре.
Груз нарушал требования федерального законодательства и решения Таможенного союза по карантину растений. Продукция отправилась обратно. Перевозчика привлекли к административной ответственности. Операция совместно провели с сотрудниками погрануправления и челябинской таможни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!