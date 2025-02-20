20 февраля 2025

В Челябинскую область запретили ввозить 13 тонн роз и туй

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Саженцы роз и туй следовали транзитом до Уфы, но вернулись в Казахстан Фото:

Россельхознадзор наложил запрет на ввоз в Челябинскую область 13,6 тонны саженцев роз и туи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию доставлялась из Киргизии.

«На российско-казахстанской границе 19 февраля остановили партию саженцев, в которой было 11,2 тонны роз и 2,4 тонны туи. При проверке до Уфы выявилось несоответствие данных в фитосанитарном сертификате и перевозочных документах », — заключили URA.RU в Россельхознадзоре.

Груз нарушал требования федерального законодательства и решения Таможенного союза по карантину растений. Продукция отправилась обратно. Перевозчика привлекли к административной ответственности. Операция совместно провели с сотрудниками погрануправления и челябинской таможни.

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Россельхознадзор наложил запрет на ввоз в Челябинскую область 13,6 тонны саженцев роз и туи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию доставлялась из Киргизии. «На российско-казахстанской границе 19 февраля остановили партию саженцев, в которой было 11,2 тонны роз и 2,4 тонны туи. При проверке до Уфы выявилось несоответствие данных в фитосанитарном сертификате и перевозочных документах », — заключили URA.RU в Россельхознадзоре. Груз нарушал требования федерального законодательства и решения Таможенного союза по карантину растений. Продукция отправилась обратно. Перевозчика привлекли к административной ответственности. Операция совместно провели с сотрудниками погрануправления и челябинской таможни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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