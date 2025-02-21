«Россия его поразила»: Сафронов воссоединился с сыном-европейцем

Сын Никаса Сафронова Ландин, который подумывает переехать из Европы в Россию, прилетел в Москву, чтобы «прощупать почву». Знаменитый художник в беседе с корреспондентом URA.RU признался: российская столица его наследника просто потрясла.
«Ландина я не видел уже несколько лет, — рассказывает художник. — Сначала была пандемия, потом начались проблемы с авиаперелетами. Но, несмотря на это, мы постоянно были на связи. Ландин в последнее время все чаще говорил, что мечтает выучить в совершенстве русский язык, погрузиться в русскую культуру и наши традиции. Ему очень нравится Россия: гены, наверное, дают о себе знать».
Ландин — один из шести сыновей Никаса Сафронова. Он родился после непродолжительного романа художника с немкой по имени Катрин. Большую часть жизнь Ландин вместе с матерью прожил в Австралии. Но года три назад переехал в Европу и сейчас живет в Австрии.
Молодой человек должен был приехать в Москву еще в начале февраля. Но перенес поездку в самый последний момент на пару недель — решил не отвлекать отца перед важной поездкой в Ватикан. Народного художника РФ пригласили на личную аудиенцию к Папе Римскому (который, кстати, на встрече дал благословение на проведение выставки Никаса в Ватикане и других европейских странах). Сафронов вернулся домой и вскоре в российскую столицу прилетел Ландин».
«Москва его поразила, — делится с нами Никас. — Он говорит, что ни один город мира не может похвастаться такой архитектурой, размахом, одновременно самобытностью и технологичностью. А он — фотохудожник и много путешествовал... Мы каждый день посещаем интересные места, я рассказываю ему об истории города, вожу в музеи. Ландину это все нравится».
«Когда он был помладше, его не особо все это интересовало. Теперь же он жадно впитывает в себя любую информацию о России, Москве и россиянах. Даже решил снять фильм о наших врачах. Хочет показать всей Европе и всему миру, какие у нас прекрасные работают специалисты. Вчера мы с ним были в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева».
К слову, в свой нынешний приезд Ландин остановился не в роскошной квартире художника, входящей в список лучших 50 частных квартир мира. Никас поселил сына в гостинице.
«Ему так удобнее, — продолжает Сафронов. — Тем более, что график у меня не совсем как у обычных людей. Я по ночам работаю, ложусь спать утром, встаю ближе к вечеру. А Ландин уже с утра бежит осматривать Москву. Чтобы его не стеснять, поселил в гостинице недалеко от себя».
«Ему здесь так нравится! Изначально он собирался приехать в Москву на пять дней, — рассказывает Никас. — Но решил продлить свое пребывание. Хотя у него там собака, и он боится ее надолго оставлять на других, но, видимо, русские корни берут свое. Сейчас за собакой присматривают его друзья. Ландин, кстати, не оставил желания приехать в Москву надолго. Завтра будем с ним узнавать, как можно поступить в московский университет. И, надеюсь, в сентябре начнет там учиться. Я его во всем поддержу. Еще один мой сын Лука, кстати, тоже поддерживает инициативу Ландина и готов ему помогать».
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