Медведчук заподозрил европейских лидеров в желании «сдать Зеленского» накануне встречи с Трампом

Медведчук: лидеры Европы «обязательно сдадут» Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведчук называет Зеленского «нелегитимным» и не обладающим реальным влиянием
Медведчук называет Зеленского «нелегитимным» и не обладающим реальным влиянием Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Европейские лидеры могут отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший политик и глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем», — сказал Медведчук. Его слова опубликованы на Smotrim.ru на фоне подготовки к встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Медведчука, «коалиция желающих» среди западных стран рассматривает возможность дистанцирования от Зеленского, которого он называет «нелегитимным» и не обладающим реальным влиянием. Медведчук утверждает, что европейские спонсоры конфликта заинтересованы в его продолжении, поскольку это, по его мнению, приносит им экономическую выгоду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские лидеры могут отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший политик и глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем», — сказал Медведчук. Его слова опубликованы на Smotrim.ru на фоне подготовки к встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам Медведчука, «коалиция желающих» среди западных стран рассматривает возможность дистанцирования от Зеленского, которого он называет «нелегитимным» и не обладающим реальным влиянием. Медведчук утверждает, что европейские спонсоры конфликта заинтересованы в его продолжении, поскольку это, по его мнению, приносит им экономическую выгоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...