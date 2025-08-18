Европейские лидеры могут отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший политик и глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Так что Зеленского обязательно сдадут, если не в ближайшее время, то в обозримом будущем», — сказал Медведчук. Его слова опубликованы на Smotrim.ru на фоне подготовки к встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Медведчука, «коалиция желающих» среди западных стран рассматривает возможность дистанцирования от Зеленского, которого он называет «нелегитимным» и не обладающим реальным влиянием. Медведчук утверждает, что европейские спонсоры конфликта заинтересованы в его продолжении, поскольку это, по его мнению, приносит им экономическую выгоду.
