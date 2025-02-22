Двойная пенсия и дополнительный отпуск: Володин анонсировал новые льготы для бойцов СВО

На ближайшем заседании Госдумы депутаты рассмотрят 26 законопроектов, которые касаются поддержки участников спецоперации и их семей. Эти меры будут рассмотрены как вопрос первоочередного значения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Один из главных приоритетов Госдумы — законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей. Уже работают законы, которыми для них предусматривается комплекс льгот... Рассмотрим их в приоритетном порядке», — заявил Володин. Его слова приводит сайт Госдумы.
По его словам, с 2022 года депутатами было принято 124 законодательные инициативы, направленные на обеспечение прав и льгот для военных. Володин уточнил, что из общего числа рассматриваемых законопроектов восемь уже прошли первое чтение.
Среди обсуждаемых инициатив: предложение о предоставлении права бойцам, служащим в составе вооруженных формирований ЛНР и ДНР, на получение двух пенсий одновременно. Также рассматривается законопроект, касающийся предоставления дополнительного отпуска родственникам участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию. Кроме того, предлагается ввести дополнительные отпускные дни для сотрудников органов внутренних дел, являющихся ветеранами боевых действий.
Помимо этого, в Госдуме находится на рассмотрении проект закона, который предлагает не учитывать периоды участия в специальной военной операции и прохождения срочной службы в срок действия результатов ЕГЭ. Также Володин напомнил, что, по указу президента РФ Владимира Путина, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В этот же год будет отмечаться 80-летие со дня Великой Победы.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут бесплатно питаться в детских садах. В бюджете уже выделены средства для реализации проекта.
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