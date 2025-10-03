Коллективный Запад не понимает, что делать с Украиной, и не сможет удержать ее в своей орбите влияния. Такое мнение в авторской колонке высказал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Публикация размещена на медиаплатформе .
«Европа пытается откусить от Украины, но кусок, на который она нацелилась, проглотить не сможет в принципе», — написал Виктор Медведчук для «Смотрим.ру». Политик прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что с помощью ЕС Украина могла бы «вернуть свою страну». По словам Медведчука, такие высказывания свидетельствуют об отсутствии у Запада четкого понимания дальнейшего сценария конфликта.
Медведчук подчеркнул, что заявление Трампа привело к замешательству в Киеве, а реакция главы офиса президента Украины Андрея Ермака лишь продемонстрировала отсутствие самостоятельности у украинских властей. По его словам, до тех пор, пока Вашингтон, Брюссель, Лондон, Берлин и Париж продолжают разногласия, вооруженный конфликт будет затягиваться, не имея четких целей или определенной стратегии со стороны коллективного Запада.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «подписал себе приговор», признав, будто не знает, куда делись миллиарды долларов, выделенные США Украине. По мнению Медведчука, Зеленский, действуя по тактике «опытного уголовника», начал предавать своих соратников.
