В российском регионе ввели новые льготы для детей участников СВО

В Псковской области дети ветеранов СВО смогут бесплатно питаться в детсаду
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В Псковской области дети ветеранов СВО будут бесплатно питаться в детских садах
В Псковской области дети ветеранов СВО будут бесплатно питаться в детских садах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Псковской области дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, будут получать бесплатное питание в детских садах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Подписал изменения в Указ № 193-УГ... Указ дополнен, плата за присмотр и уход за детьми (участников СВО с инвалидностью — прим. URA.RU) в организациях дошкольного образования более взиматься не будет», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Дополнительные средства для реализации этой инициативы уже выделены в бюджете.

Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова отметила, что дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, питаются в детсадах платно. В указе было сказано лишь о питании в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

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В Псковской области дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, будут получать бесплатное питание в детских садах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «Подписал изменения в Указ № 193-УГ... Указ дополнен, плата за присмотр и уход за детьми (участников СВО с инвалидностью — прим. URA.RU) в организациях дошкольного образования более взиматься не будет», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Дополнительные средства для реализации этой инициативы уже выделены в бюджете. Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова отметила, что дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, питаются в детсадах платно. В указе было сказано лишь о питании в школах и учреждениях среднего профессионального образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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