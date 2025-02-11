В российском регионе ввели новые льготы для детей участников СВО

В Псковской области дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, будут получать бесплатное питание в детских садах. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Подписал изменения в Указ № 193-УГ... Указ дополнен, плата за присмотр и уход за детьми (участников СВО с инвалидностью — прим. URA.RU) в организациях дошкольного образования более взиматься не будет», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Дополнительные средства для реализации этой инициативы уже выделены в бюджете.
Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова отметила, что дети ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, питаются в детсадах платно. В указе было сказано лишь о питании в школах и учреждениях среднего профессионального образования.
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