США ждут Зеленского на переговорах для обсуждения завершения СВО

Глава Пентагона Хегсет: Зеленский должен сесть за стол переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского ждут за столом переговоров, чтобы завершить конфликт на Украине
Зеленского ждут за столом переговоров, чтобы завершить конфликт на Украине Фото:

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обязан принять участие в переговорах по завершению конфликта в его стране. И в США надеются, что украинский лидер пойдет на этот шаг. 

«Президент [США Дональд Трамп] хочет мира. Для этого необходимо встретиться лицом к лицу с Россией, с [ее президентом] Владимиром Путиным, с выбранными им участниками переговоров и вести обсуждение непростых вещей. То же самое должно конструктивно и продуктивно происходить с Украиной», — рассказал министр обороны США Пит Хегсет в интервью для телеканала Fox News.

Украинский лидер 23 февраля заявил о готовности покинуть свой пост. Пойти на этот шаг он решится для прекращения конфликта в стране или в обмен на членство в НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обязан принять участие в переговорах по завершению конфликта в его стране. И в США надеются, что украинский лидер пойдет на этот шаг.  «Президент [США Дональд Трамп] хочет мира. Для этого необходимо встретиться лицом к лицу с Россией, с [ее президентом] Владимиром Путиным, с выбранными им участниками переговоров и вести обсуждение непростых вещей. То же самое должно конструктивно и продуктивно происходить с Украиной», — рассказал министр обороны США Пит Хегсет в интервью для телеканала Fox News. Украинский лидер 23 февраля заявил о готовности покинуть свой пост. Пойти на этот шаг он решится для прекращения конфликта в стране или в обмен на членство в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...