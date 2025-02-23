США ждут Зеленского на переговорах для обсуждения завершения СВО

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обязан принять участие в переговорах по завершению конфликта в его стране. И в США надеются, что украинский лидер пойдет на этот шаг.
«Президент [США Дональд Трамп] хочет мира. Для этого необходимо встретиться лицом к лицу с Россией, с [ее президентом] Владимиром Путиным, с выбранными им участниками переговоров и вести обсуждение непростых вещей. То же самое должно конструктивно и продуктивно происходить с Украиной», — рассказал министр обороны США Пит Хегсет в интервью для телеканала Fox News.
Украинский лидер 23 февраля заявил о готовности покинуть свой пост. Пойти на этот шаг он решится для прекращения конфликта в стране или в обмен на членство в НАТО.
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